Milliler şampiyona’ya galibiyetle başladı

Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk maçında karşılaştığı Slovakya’yı 69-58 yendi.

B Grubu’nda mücadele eden ve maçlarını Hradec Kralove şehrinde oynayan Türkiye, sahaya Birsel Vardarlı Demirmen, Işıl Alben, Tuğçe Canıtez, Bahar Çağlar ve Quanitra Hollingsworth 5’iyle çıktı. Maça hızlı başlayan Ay-yıldızlı takım, ilk periyodu 26-18 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Potanın Perileri, soyunma odasına 45-33 önde girdi. Üçüncü periyodu da 56-45 önde geçen Türkiye, karşılaşmadan 69-58 galip ayrıldı.

Grupta bugün oynanan diğer maçta İtalya, Belarus’u 80-60 mağlup etti.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30’da İtalya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer karşılaşmada Slovakya ile Belarus TSİ 13.30’da karşı karşıya gelecek.