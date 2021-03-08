NBA All-Star 2021 maçını LeBron'un takımı 170-150 kazandı

NBA All-Star 2021 maçını LeBron James'in takımı 170-150 kazandı. Bu yıl verilen Kobe Bryant MVP Ödülü'nü ise maçı 16'da 16 şut isabeti ve 35 sayıyla tamamlayan LeBron'un takımından Giannis Antetokounmpo kazandı. Gecede smaç yarışmasını Anfernee Simons, 3 sayı yarışmasını Stephen Curry, yetenek yarışmasını ise Domantas Sabonis kazandı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tek bir gün içindeki etkinliklerle sınırlı şekilde gerçekleştirilen All-Star gecesinde Doğu Konferansı takımına Kevin Durant, Batı Konferansı takımına ise LeBron James kaptanlık yaptı.

Maç genelinde üstün bir oyun sergileyen LeBron'un takımı ilk çeyreği 40-39, ikinci çeyreği 100-80 ve üçüncü çeyreği de 146-125 önde kapatırken, maçı da 20 sayı farkla 170-150 kazandı. Böylece LeBron'un takımı son 4 yılda 4. kez All-Star galibiyetine ulaşmış oldu.

MVP GIANNIS ANTETOKOUNMPO OLDU

Bu yıl verilen Kia Kobe Bryant MVP Ödülü'nü ise LeBron'un takımından Giannis Antetokounmpo kazandı. Antetokounmpo, maçı 16'da 16 şut isabetiyle 35 sayıyla tamamladı. Aynı takımdan Damian Lillard 32, Stephen Curry ise 28 sayı ile gecede öne çıkan diğer isimler oldu. Kevin Durant'ın takımında ise Bradley Beal 26, Kyrie Irving 24 ve James Harden ise 21 sayı ile takımlarına katkı yaptılar.

"BU MVP ÖDÜLÜ OĞLUM İÇİN"

Giannis, maç sonrası "Oğlum ilk kez All-Star Maçında beni izlemeye geldi. Bu MVP ödülü onun için!" şeklinde konuştu.

"Greek Freak" karşılaşmada ayrıca 7 ribaund, 3 asist, bir top çalma ve bir blok da kaydetti ve Bucks tarihinde All-Star maçı MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu olma başarısını da gösterdi.

SMAÇ YARIŞMASINI SIMONS, 3 SAYIYI CURRY, YETENEĞİ İSE SABONIS KAZANDI

Geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın da anıldığı gecede düzenlenen smaç yarışmasını Anfernee Simons, 3 sayı yarışmasını Stephen Curry, yetenek yarışmasını ise Domantas Sabonis kazandı.