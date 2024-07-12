NBA yayın hakları rekor kırdı

ABD’de Ulusal Basketbol Birliği (NBA), ligin yayın hakları için 76 milyar dolara 11 yıllık anlaşma yaptı.

NBA tarihinde uzunluğu ve tutarı bakımından rekor kıran bir yayın hakları sözleşmesi yapıldı.

ESPN’nin haberine göre 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak anlaşmanın 76 milyar gibi astronomik bir tutarla imzalanması, NBA oyuncu maaşlarını artıracak ve izleyicilerin gelecek yıllarda maçlara erişim kanallarını değiştirecek.

NBA yönetiminin gelecek haftaki toplantısından sonra sözleşme ayrıntıları netleşecek.

Gelecek sezona kadar NBA maçlarını yine ESPN ve ABC yayınlayacak.