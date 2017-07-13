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  5. 13 Temmuz 2017 22:30

Bogdan Bogdanovic resmen imzaladı

Bogdan Bogdanovic, Sacramento Kings'le resmen sözleşme imzaladı. Sırp oyuncu imzayı, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Bogdan Bogdanovic resmen imzaladı
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Euroleague şampiyonluğundan sonra Fenerbahçe’den ayrılan ve Sacramento Kings’in yolunu tutan Bogdan Bogdanovic, yeni kulübüne resmi imzayı attı. Bogdanovic, Kings Genel Menajeri efsanevi basketbolcu Vlade Divac’la birlikte imzayı atarken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Sırp basketbolcu “Resmen bir King. Sezonun başlamasını bekleyemiyorum” ifadelerini kullandı.

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