Bogdan Bogdanovic resmen imzaladı

Euroleague şampiyonluğundan sonra Fenerbahçe’den ayrılan ve Sacramento Kings’in yolunu tutan Bogdan Bogdanovic, yeni kulübüne resmi imzayı attı. Bogdanovic, Kings Genel Menajeri efsanevi basketbolcu Vlade Divac’la birlikte imzayı atarken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Sırp basketbolcu “Resmen bir King. Sezonun başlamasını bekleyemiyorum” ifadelerini kullandı.

Officially a KING!!

Cant wait for the season to start! ✌️🤗 pic.twitter.com/IAz8zKX4AX