  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. NBA
  5. 18 Eylül 2019 22:29

Brooklyn Nets'in tüm hisselerini Joseph Tsai oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'in yeni sahibi, iş insanı Joseph Tsai oldu.

Brooklyn Nets'in tüm hisselerini Joseph Tsai oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

NBA'in yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan ve Kanadalı iş insanı Joseph Tsai'nin, Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets'in yeni sahibi olmasına onay verildiği belirtildi.

Kulübün yüzde 49'luk hissesini 1 milyar dolar karşılığında geçen yıl satın alan 55 yaşındaki Tsai, kalan yüzde 51'lik hisse için Rus iş insanı Mikhail Prokhorov'a 1,35 milyar dolar ödeme yaptı.

Çin'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba'nın kurucuları arasında yer alan Joseph Tsai'nin toplamda ödediği 2,35 milyar dolar, ABD spor tarihinde bir kulüp için verilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Brooklyn Nets , Joseph Tsai
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM