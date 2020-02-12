  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. NBA
  5. 12 Şubat 2020 23:23

Bryant ailesinden Kobe ve Gigi için gizli cenaze töreni

Helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızı Gigi, gizli bir cenaze töreni düzenlendi. Kobe Bryant, cenaze kaydında ''Yazar, prodüktör ve sporcu'' olarak yer aldı.

Bryant ailesinden Kobe ve Gigi için gizli cenaze töreni
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gigi gizli bir törenle son yolculuklarına uğurlandı. Los Angeles Emniyeti'ndeki kayıtlara göre; Bryant ailesi, 7 Şubat'ta gerçekleştirdikleri cenaze işlemi ile Kobe ve Gianna ile vedalaştı.

Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Corona Del Mar Kasabası'nda yer alan bir mezarlıktan ebedi yolculuğuna uğurlanan Kobe Bryant, cenaze kaydında ''Yazar, prodüktör ve sporcu'' olarak yer aldı.

26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant için 24 Şubat'ta kariyerini geçirdiği Staples Center'da resmi bir tören düzenlenecek.

(NTVSpor)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
helikopter kazası , kobe bryant , Gianna Maria , Los Angeles Emniyeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM