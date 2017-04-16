Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için harekete geçiyor
Galatasaray'da Mascherano bombası
Lyon taraftarı Vodafone Arena'ya gelmeyecek !
Futbolseverlere sürpriz ! Devler ligindeki dev maç...
Futbolseverlere sürpriz ! Devler ligindeki dev maç...
Hagi'den Galatasaray'a mesaj !
Hagi'den Galatasaray'a mesaj !
Fabri'den 12. kez aynı hata !
Fabri'den 12. kez aynı hata !
Beşiktaş taraftarından Lyon hazırlığı
Beşiktaş taraftarından Lyon hazırlığı
Beşiktaş’ın yeni divan başkanı belli oldu !
Beşiktaş’ın yeni divan başkanı belli oldu !
Wolfsburg’da Gomez ve Yunus Mallı şov !
Wolfsburg’da Gomez ve Yunus Mallı şov !
Avrupa Kupası Türkiye'ye geldi !
Avrupa Kupası Türkiye'ye geldi !
Futbol sahasının soyunma odaları yandı
Futbol sahasının soyunma odaları yandı
  1. 16 Nisan 2017 14:26

Cavaliers play-off'lara galibiyetle başladı

NBA'de son şampiyon Cleveland Cavaliers, play-off ilk turunda Indiana Pacers'ı 109-108 yenerek seride durumu 1-0'a getirdi.

Cavaliers play-off'lara galibiyetle başladı
A+ A-

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 109-108 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'ları 4 maçla başladı. Doğu Konferansı ilk turunda normal sezonu ikincilikle tamamlayan son şampiyon Cavaliers, 7. sırada yer alan Pacers'ı 109-108 yenerek play-off'lara galibiyetle başladı.

Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta 32 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk performans sergileyen LeBron James, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynadı. Ev sahibi takımda Kyrie Irving 23, Kevin Love 17 sayı attı.

Son hücumdan faydalanamayarak galibiyet şansını kaçıran Pacers'ta Paul George 29, Lance Stephenson 16 sayı kaydetti.

Spurs'ü Leonard taşıdı

Batı Konferansı'nı 2. sırada bitiren San Antonio Spurs, konferans 7'ncisi Memphis Grizzlies'ı sahasında 111-82 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

AT&T Center'da oynanan maçta 32 sayı, 5 asist, 3 ribauntla oynayan Kawhi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Spurs'te LaMarcus Aldridge 20, Tony Parker 18 sayı buldu.

Grizzlies'ta Marc Gasol'un 32 ve Mike Conley'nin 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 109-108 (1-0)
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 83-97 (0-1)
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-82 (1-0)
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 95-97 (0-1) 

cavaliers , nba , basketbol , basketbol haberleri