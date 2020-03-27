Cedi Osman'dan Evde kal mesajı

Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, NBA'nın sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'deki vatandaşlarına seslendi.

Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için alınabilecek önlemleri aktaran Cedi Osman, "Öncelikle, bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye öksürün ya da hapşırın. Sonrasında peçeteyi çöpe atın. Kapı kolları, telefon, anahtarlar gibi sürekli temas ettiğimiz materyalleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

