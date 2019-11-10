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  5. 10 Kasım 2019 10:59

Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, all-star oyuncusu Gordon Hayward'ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs'ü 135-115 yendi. Boston Celtics forması giyen Hayward'ın eli, San Antonio Spurs'ü mağlup ettikleri karşılaşmada kırıldı.

Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, San Antonio Spurs deplasmanından 135-115 galip ayrıldı ve üst üste 7. karşılaşmasını kazandı.

Celtics'i galibiyete, 30 sayı, 7 ribaunt üreten Jaylen Brown ve 26 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Kemba Walker taşıdı. Spurs'te DeMar DeRozan 22, Patty Mills 20 sayı kaydetti.

Maç öncesi 20,3 sayı, 7,9 ribaunt, 4,6 asist ortalamaları bulunan Celtics oyuncusu Gordon Hayward, 2017-18 sezonundan sonra bir talihsizlik daha yaşadı.

2017-18 sezonunun açılış gününde sol ayak bileği kırıldığı için sahalardan bir yıl uzak kalan 29 yaşındaki basketbolcunun sol eli, ilk yarıda Spurs'ten LaMarcus Aldridge ile çarpıştığı pozisyonda kırıldı.

SONUÇLAR

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 115-135

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 110-115

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 114-108

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 122-138

Chicago Bulls-Houston Rockets: 94-117

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