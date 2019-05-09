Golden State Warriors seride avantajı yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in sakatlandığı mücadelede Houston Rockets'ı yenerek seride 3-2 öne geçerken, Milwaukee Bucks ise Boston Celtics'i farklı mağlup ederek finale yükseldi.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi beşinci maçında son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği Houston Rockets'ı 104-99 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Stephen Curry 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Draymond Green 8 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle takımlarının galibiyetine katkı sağladı.

Mücadeleyi 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Kevin Durant ise 3. çeyrekte sakatlanarak oyun dışı kaldı. Sağ baldırından sakatlanan yıldız oyuncunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Rockets'ta James Harden 31 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ve 4 top çalma, Eric Gordon 19 sayı, PJ Tucker 13 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Bucks zorlanmadan finalde

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BUCKS ZORLANMADAN FİNALDE

Doğu Konferansı yarı final serisi beşinci karşılaşmasında Milwaukee Bucks, ağırladığı Boston Celtics'i 116-91 mağlup ederek seride 4-1 üstünlük sağladı. Bu sonuçla Bucks, 2001'den bu yana ilk kez konferansında finale kalma başarısı gösterdi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 20 sayı, 8'er asist ve ribaund, Khris Middleton 19 sayı, 8 ribaunt, Eric Bledsoe 18 sayı, 6 ribaunt, George Hill 16 sayı, oyuna sonradan girerek 25 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Celtics'te Kyrie Irving 15 sayı, Marcus Morris 14 sayı ve 11 ribaunt, Jayson Tatum 14 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti. NBA play-off'larına iki maçla devam edilecek.

