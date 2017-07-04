Kevin Durant’tan 9 milyon dolarlık fedakarlık

Golden State Warriors’a geçtiğimiz yaz katılarak büyük ses getiren ve kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşayan Kevin Durant, daha önce söylediği gibi yeni sözleşmesinde indirime giderek takımında kalıyor. Stephen Curry, Draymond Green ve Klay Thompson üçlüsüne katılarak lig tarihindeki en kuvvetli kadrolardan birinin parçası olan Durant, yaz başında sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayarak 27.7 milyon dolarlık ücretinde indirime gideceğini söylemişti.

Bu hamleyle takım bütçesinde sözleşmeleri bitecek Andre Iguodala, Shaun Livingston ve David West’e önerilecek yeni teklifler için yer açmayı planlayan 2017 Finali’nin MVP’si, kariyerinde daha fazla şampiyonluk kazanmak için fedakarlığa giderek iki yıllık yeni sözleşmeyi kabul etti.

Bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl için 53 milyon dolarlık teklifi kabul eden 28 yaşındaki yıldız, böylelikle alabileceği maksimum sözleşmeden 9 milyon dolarlık indirime gitti. 2017-2018 sezonunda Warriors’tan 25 milyon dolar kazanacak Durant, önümüzdeki sezon sonunda opsiyonunu kullanmaz ve yeni bir sözleşmeye imza attığı takdirde yıllık 35 milyon dolarlık sözleşmeye imza atabilecek.

Durant’in sözleşmesindeki indirimin ardından salary cap’inde boşluk yaratan Warriors, geçtiğimiz günlerde Stephen Curry ile 5 yıllığına 201 milyon dolarlık sözleşme yenilemişti. 2017 yılının şampiyonu, Andre Iguodala’ya üç yıl için 48 milyon dolar, rotasyonun önemli parçası Shaun Livingston’a üç yıl için 24 milyon dolar ve veteran uzun David West’e bir yıl için 2.3 milyon dolar verebilecek bütçeye ulaşmış durumda…

DURANT’TEN ÇOK KAZANAN OYUNCULAR

Finallerin en değerli oyuncusu Durant, yaptığı fedakarlıkla Carmelo Anthony (26,2m), Al Horford ( 27,7m) Paul Millsap(28,5m), DeMar DeRozan(27,7m), Kylie Lowry(30,8m), Mike Conley (28,5m) gibi kendi seviyesinin çok altındaki oyunculardan yıllık bazda daha az kazanacak.