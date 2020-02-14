Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Mamba Spor Vakfı'nın adını "Mamba ve Mambacita Spor Vakfı" olarak güncellediğini açıkladı.

İsim değişikliği, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden kızı Gianna Bryant onuruna yapıldı.

Kobe ve kızı Gianna'nın vefatının trajik haberleri, Vanessa ve çocukları üzerinde gerçekten bir etki bıraktı ve NBA hayranları da, Kobe ve GiGi'ye olan sevgilerini dünya çapında çeşitli şekillerde göstermeye başladılar.

Vanessa, Instagram'da paylaştığı yeni logo ile şu açıklamayı yazdı:

"2 olmadan 24 olmadığı için, Mamba Spor Vakfı'nı artık Mamba & Mambacita Spor Vakfı olarak adlandırmak üzere güncelledik. Misyonumuz, gençlere spor yoluyla fırsatlar sunmak için her zamankinden daha güçlü. Kobe ve Gigi'nin mirasını sürdürdüğümüz bugünlerde, şimdiye dek bulunduğunuz destek ve nazik bağışlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hepimizi şekillendirmemiz için bıraktıkları bir dünyada, genç sporcuları güçlendirmeye yardımcı olmayı umuyoruz."

