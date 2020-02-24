Kobe Bryant'ın eşinden dava kararı

Basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant (41) ile 13 yaşındaki kızı Gianna, Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde geçirdikleri bir helikopter kazası sonucunda yanlarındaki yedi kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi.

Kazanın nedeni olarak hava şartları görülürken polis sözcüsü yapığı açıklamada kalın sis tabakasının havayı kapladığı koşullarda yapılan uçuş, kaza nedeni olarak doğrulanmıştı.

Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi, kazanın pilotaj hatası da olabilme ihtimalini gündeme getirdi. Uçağın pilotu Ara Zobayan'ın 2015 yılında hava şartlarından kaynaklı bir ihlale neden olduğu öğrenildi.

DAVA AÇTI

Raporların ardından Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Laine Bryant, helikopter şirketine dava açtı.

AP Sports'un haberine göre; Kazada hayatını kaybeden pilotun ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu söyledi.

“ONDAN BAŞKASIYLA UÇAMAM"

Los Angeles Times'ın haberine göre Mayıs 2015'te Ara Zobayan, Federal Havacılık İdaresi kanunlarını ihlal ederek yoğun sis içeren bir uçuş gerçekleştirdi. Kobe Bryant'ın, “Ondan başkasıyla uçmam” dediği ve Kylie Jenner gibi birçok ünlü ismin sadece onunla uçmak istediği Zobayan da 2015'te yaptığı ihlali kabul etmişti.

26 Ocak’taki kazada yolcularla beraber hayatını kaybeden Zobayan’ın (50), helikopter yüksek hızdayken Calabasas'ta bir yamaca girdiği, helikopterin 366 metreden düştüğünde bir bulut katmanının üzerine tırmanmaya çalıştığı öğrenildi. Havanın sisli olması nedeniyle pilotun yönünü kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı.

Kazada hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızı Gianna, ailenin isteği üzerine gizli bir törenle, açıklanmayan bir mezarlığa gömüldü.

Ancak baba kız için 24 Şubat’ta (24/2), Bryant’ın maçlara çıktığı Staples Center’da bir tören düzenlenecek.

Bu tarihin seçilme nedeni, Kobe Bryant’ın yıllarca Lakers takımında giydiği 24 numaralı forma ile iyi bir basketbolcu olarak yetişmekte olan Gianna’nın giydiği 2 numaralı formanın birleştiği tarih olması.

