LeBron James, Twitter'dan isyan etti: ‘Avlanıyoruz…' İşte ABD'yi sarsan cinayetin tüm detayları

Los Angeles Lakers’ın yıldız ismi LeBron James, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ABD’yi sarsan bir cinayete dikkat çekti. Şubat ayında Georgia eyaletinin Glynn bölgesinde 25 yaşındaki Ahmaud Arbery isimli bir siyahi gencin öldürülmesi ve davada kimsenin tutuklanmamış veya gözaltına alınmamış olmasına tepkiler çığ gibi büyürken LeBron James de paylaşımıyla ailenin başlattığı kampanyaya destek verdi.

LeBron, “Evimizin konforundan dışarı adım attığımız HER GÜN/HER YERDE resmen avlanıyoruz. Kahrolası bir koşuya bile çıkamıyoruz. Bu ne lan! Şaka falan mı? Hayır abi ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ LAN? Özür dilerim Ahmaud (Mekanı cennet olsun) ve dualarım seninle ve ailenle” paylaşımında bulundu.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the..... pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn

— LeBron James (@KingJames) May 6, 2020

Şubat ayında yaşanan olayın videosu olduğu belirtilen bir görüntü mayıs ayı başında ortaya çıkınca konu tekrar alevlenirken videoda bir kamyonette iki kişinin Arbery olduğu düşünülen bir adamı arabayla takip ettiği görülüyor. Takip sonunda elinde pompalı tüfek olan bir kişi Arbery ile silah için mücadele ederken Arbery duyulan silah seslerinin ardından yaşımını orada yitiriyor.

Polis raporuna göre bölgedeki evlerde yaşanan bir dizi hırsızlık olayından sonra bir pazar günü Gregory McMicheal (64), Arbery’yi evinin önünden geçerken görüyor ve şüphelenip oğlu Travis’e (34) sesleniyor. Bir altıpatlar tabanca ve bir pompalı tüfek kapıp kamyonetlerine atlayan ikili, Ahmaud Arbery’yi takip etmeye başlıyor.

İkili, “Dur! Seninle konuşmak istiyoruz” şeklinde Arbery’ye seslenirken, durmayan genç adamın önü kesiliyor. Travis arabadan pompalı tüfeği ile iniyor ve Arbery, silaha engel olmaya ve Travis’i tutmaya çalışıyor. Yaşanan arbedede Arbery, en iki kez vurularak öldürülüyor.

Kayıtlara 23 Şubat tarihi ile geçen cinayete ilişkin kimse tutuklanmaz ve gözaltına alınmazken bölgede ırkçı bir yaftalama -Arbery bir siyahi, Gregory ve Travis McMicheal ise iki beyaz Amerikalıydı- olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluştu. (Skor)