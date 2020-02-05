NBA'de Ersan İlyasova'nın takımı Bucks deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 120-108 yendi.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 12 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 43. galibiyetini elde etti.ERSAN İLYASOVA 3 RİBAUNT, 1 ASİSTLE OYNADI
Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 17 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 20, Wesley Matthews 17 sayıyla oynadı. Karşılaşmada 5 dakika süre alan Ersan İlyasova 3 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.
Ev sahibi takımda ise Brandon Ingram 32 sayı, 7 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, Lonzo Ball 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. NBA'e 9 maçla devam edilecek.SONUÇLAR
New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 108-120
Houston Rockets-Charlotte Hornets: 125-110
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 127-99
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 129-102
(AA)
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