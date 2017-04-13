Sneijder'in yeni takımı Los Angeles Galaxy
Dursun Özbek Mircea Lucescu'nun tercümanıyla görüştü
Fenerbahçe Bojan Krkic'i istiyor
Caner ve Asena savaşında son bomba !
Caner ve Asena savaşında son bomba !
Dünya devleri onun için sıraya girdi !
Dünya devleri onun için sıraya girdi !
Moryke Fofana ''Beşiktaş'' dedi...
Moryke Fofana ''Beşiktaş'' dedi...
Şok sözler: ''Podolski'yi yumruklayacaktım''
Şok sözler: ''Podolski'yi yumruklayacaktım''
Aykut Kocaman için resmi açıklama ! Fenerbahçe...
Aykut Kocaman için resmi açıklama ! Fenerbahçe...
Selçuk İnan'ı yıkan ölüm haberi...
Selçuk İnan'ı yıkan ölüm haberi...
Trabzonsporluları ayağa kaldıran transfer !
Trabzonsporluları ayağa kaldıran transfer !
Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ?
Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ?
  1. 13 Nisan 2017 14:26

NBA’de play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA’de 82 maçlık normal sezonun sona ermesiyle play-off eşleşmeleri belli oldu.

NBA’de play-off eşleşmeleri belli oldu
A+ A-

NBA'de normal sezonun tamamlanmasıyla konferanslarında ilk 8 takım arası kalan ekiplerin play-off eşleşmeleri belli oldu. Sezonu konferansında ilk 4 sırada tamamlayan takımların ev sahibi avantajı bulunuyor. Batı Konferansı'nı geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Golden State Warriors zirvede tamamladı. Warriors sezonu 67 galibiyet, 15 mağlubiyetle konferansını lider bitirirken, San Antonio Spurs, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers da ev sahibi avantajına sahip oldu.
 
Doğu Konferansı'nda ise Boston Celtics, 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle birinci sırada sezonu noktaladı. Doğu'da ayrıca Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors ve Washington Wizards saha avantajı olan takımlar oldu. 3 galibiyete ulaşan takımın bir üst tura çıkacağı serilerin ilk maçları 15 Nisan Cumartesi ile 16 Nisan Pazar günü oynanacak.
 
Batı Konferansı
 
(1) Golden State Warriors – Portland Trail Blazers (8)
(2) San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies (7)
(3) Houston Rockets – Oklahoma City Thunder (6)
(4) Los Angeles Clippers-Utah Jazz (5)
 
Doğu Konferansı
 
(1) Boston Celtics – Chicago Bulls (8)
(2) Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers (7)
(3) Toronto Raptors – Milwaukee Bucks (6)
(4) Washington Wizards – Atlanta Hawks (5)
 
NBA Play-Off'ların ilk maçlarının TSİ programı şöyle:
 
15 Nisan Cumartesi
 
22.00 Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers
00.30 Toronto Raptors – Milwaukee Bucks
03.00 San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies
05.30 Los Angeles Clippers – Utah Jazz
 
16 Nisan Pazar
 
20.00 Washington Wizards – Atlanta Hawks
22.30 Golden State Warriors – Portland Trail Blazers
01.30 Boston Celtics – Chicago Bulls
04.00 Houston Rockets – Oklahoma City Thunder

nba , basketbol , play-off eşleşmeleri