NBA'de yılın MVP'si Russell Westbrook

NBA, her yıl olduğu gibi mayıs ayında düzenlenen play-off serileri sürecinde "en iyileri" açıklamak yerine, bu sene farklı bir yol izledi ve ödülleri sezonun tamamlanmasının ardından dağıttı.



"NBA Ödülleri" töreninde, bu sezonun "En Değerli Oyuncu" ödülüne Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook layık görüldü.



Bu sezon 42 "triple-double" kaydederek bu alanda NBA rekoru kıran Westbrook, ödülü annesi, babası, kardeşine atfetti ve gözyaşlarına hakim olamadı.



"Yılın Çaylağı"



Milwaukee Bucks'tan Malcolm Brogdon seçilirken, "Yılın Savunma Oyuncusu" ödülünü bu sezonun şampiyonu Golden State Warriors'tan Draymond Green elde etti.