Sakatlanan Kevin Durant, Houston Rockets serisinde forma giyemeyecek

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen All-Star forvet Kevin Durant, playoff yarı finalinde geçirdiği sakatlık sebebi ile bir süre sahalardan uzak kalacak.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rockets ile oynanan serinin 5. maçında sakatlanan Durant'in sağ baldırında hafif zorlanma tespit edildiği bildirildi.
ABD'li skorer Durant'in, serinin 6'ncı ve gerekmesi halinde 7'nci karşılaşmalarında görev yapamayacağı belirtildi. Durant'in durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği aktarıldı.
Play-off'larda 35,4 sayı ortalamasıyla oynayan Durant, Warriors'ın Rockets'a karşı 104-99 kazandığı ve seride 3-2 öne geçtiği maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edememişti.