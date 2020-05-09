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  5. 09 Mayıs 2020 21:24

Ünlü basketbolcu Shannon Brown tutuklandı

Los Angeles Lakers ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Shannon Brown, iki kişiye ateş açtığı için tutuklandı.

Ünlü basketbolcu Shannon Brown tutuklandı
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Eski basketbolcu Shannon Brown, satılık ev arayan iki kişiye tüfeğiyle ateş açtığı için tutuklandı. 2 Mayıs’ta Atlanta, Georgia’da gerçekleşen olayda tutuklanan Brown bir gün sonra serbest bırakıldı.

Ateş açılan çiftin polise verdiği ifadeye göre, bölgede satılık ev arayan ikili Brown’un evinin önünde gördükleri satılık ilanı üzerine bahsi geçen evin açık kapısından girdikleri sırada 34 yaşındaki eski basketbolcu üst kattan tüfeğiyle inerek gitmelerini söyledi.

İkili evden çıkarken, yine ifadelerine göre, Brown silahı arkalarından ateşledi. Herhangi yaralanmanın ortaya çıkmadığını belirten polis, evinden satılık olduğunu doğruladı.

Eski eşi şarkıcı Monica’dan bir kız çocuğu olan Shannon Brown, NBA’de oynadığı 9 sezondaki atletik performanslarıyla sporseverlerin aklında yer etmeyi başardı. 8 farklı takımda görev alan Brown, LA Lakers formasıyla 2 kez NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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