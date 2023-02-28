  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. NBA'da LeBron James'ten kötü haber

NBA'da LeBron James'ten kötü haber

NBA'da LeBron James'ten kötü haber
Güncelleme:

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star oyuncu LeBron James sakatlandı.

Takımının Dallas Mavericks'i yendiği son maçta sağ ayağından sakatlanan James'in, detaylı sağlık kontrollerine gireceği ve çıkacak sonuca göre sahalardan birkaç hafta uzak kalma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki 38 yaşındaki James, Lakers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Batı Konferansı'nda 29 galibiyetle 12'nci sırada yer alan ve takas döneminde kadrosunda yaptığı değişikliklerin ardından 3 maç üst üste kazanan Lakers, bu sezon play-off'lara kalmayı hedefliyor.

LeBron James ise bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaunt ve 6.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

Etiketler LeBron James abd basketbol ligi basketbol nba sakatlık abd basketbol ligiLeBron James LeBron
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü model korkunç bir şekilde katledildi! Eski eşi tutuklandı
Malatya bir kez daha depremle sarsıldı
Bir teknoloji devi daha logosunu değiştirdi
Deprem anına ait korkunç görüntüler! Yol böyle yarıldı
AK Partili Belediye Başkanı'nın katıldığı canlı yayın olay oldu
Asrın felaketi sonrası son seçim anketi sonuçları açıklandı
Kızılay İlçe Başkanı'nın sazlı sözlü eğlence görüntüleri olay oldu
Prof. Dr. Naci Görür: ''Haritası çizilmemiş yeni bir fay olabilir''
Barajın dibi göündü! Sadece 20 günlük su kaldı
Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı!