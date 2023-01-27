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NBA'de All-Star kadroları belli oldu

NBA'de All-Star kadroları belli oldu
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NBA'de All-Star 2023 maçının kadroları açıklandı. LeBron James 19'uncu kez All-Star'a seçilerek Kareem Abdul-Jabbar'ı yakalamayı başardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 17-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek All-Star öncesinde Batı ve Doğu Konferansı takımlarının ilk 5'leri ve kaptanları belli oldu.

Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James, Stephen Curry, Zion Williamson, Nikola Jokic ve Luka Doncic'ten oluştu. Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant ve Donovan Mitchell yer aldı.

LEBRON ABDUL-JABBAR'I YAKALADI

38 yaşındaki tecrübeli oyuncu LeBron James, NBA kariyerinde 19'uncu kez All-Star takımına seçildi. James, lig tarihinin efsanelerinden Kareem Abdul-Jabbar'ı yakalamayı başardı. Yıldız oyuncu, All-Star maçında forma giymesi halinde efsanevi ismin rekoruna ortak olacak.

James ayrıca All-Star maçı için kaptan formatının kullanıldığı altıncı yılda bir kez daha kaptan seçildi. James, geride kalan 5 sezonda da All-Star maçında kaybetmedi.

Doğu Konferansı'nda ise Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 2019 ve 2020'nin ardından bir kez daha kaptanlığa seçildi. 

NBA'de All-Star kadroları belli oldu

Etiketler All-Star kadroları nba all-star
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