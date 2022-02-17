NBA'de Alperen Şengün'den kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geceye 11 maçla devam edilirken, Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, Phoenix Suns karşısında 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı ve kariyerinde sayı rekorunu egale etti, ribaund rekorunu kırdı.

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, sahasında Houston Rockets'ı 124-121 mağlup etti. Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Alperen Şengün, NBA kariyerindeki sayı rekorunu egale etti, ribaunt rekoru kırdı. Rockets, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.

Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 106-101 mağlup etti ve bu sezon 27. galibiyetine uzandı. Lakers'ta 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynayan LeBron James, üst üste 23 maçta 25 ve üstü sayı performansıyla Elgin Baylor'ın rekorunu egale etti ve kulüp tarihine geçti.

Sonuçlar:

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 109-130

New York Knicks-Brooklyn Nets: 106-111

Boston Celtics-Detroit Pistons: 111-112

Indiana Pacers-Washington Wizards: 113-108

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 106-114

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 125-118

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-117

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 119-123

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 91-103

Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-121

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 106-101