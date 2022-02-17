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NBA'de Alperen Şengün'den kariyer rekoru

NBA'de Alperen Şengün'den kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geceye 11 maçla devam edilirken, Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, Phoenix Suns karşısında 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı ve kariyerinde sayı rekorunu egale etti, ribaund rekorunu kırdı.

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, sahasında Houston Rockets'ı 124-121 mağlup etti. Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Alperen Şengün, NBA kariyerindeki sayı rekorunu egale etti, ribaunt rekoru kırdı. Rockets, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.

Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 106-101 mağlup etti ve bu sezon 27. galibiyetine uzandı. Lakers'ta 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynayan LeBron James, üst üste 23 maçta 25 ve üstü sayı performansıyla Elgin Baylor'ın rekorunu egale etti ve kulüp tarihine geçti.

Sonuçlar:

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 109-130
New York Knicks-Brooklyn Nets: 106-111
Boston Celtics-Detroit Pistons: 111-112
Indiana Pacers-Washington Wizards: 113-108
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 106-114
Chicago Bulls-Sacramento Kings: 125-118
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-117
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 119-123
Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 91-103
Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-121
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 106-101

Etiketler Alperen Şengün Phoenix Suns nba houston rockets
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