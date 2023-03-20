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NBA’de Philadelphia rüzgârı

NBA’de Philadelphia rüzgârı
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NBA Doğu Konferansı’nda Philadelphia 76ers, Indıana Pacers’ı 141-121 yenerek üst üste 8’inci galibiyetini elde etti. 76ers’ın yıldız oyuncu Joel Embiid 31 sayı, 7 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyeti getirdi.

NBA’e 8 maçla devam edilirken Doğu Konferansı ikincisi Philadelphia 76ers deplasmanda Indiana Pacers’ı 141-121 mağlup etti. Bu sezon 48.galibiyetine ulaşan Philadelphia’da Joel Embiid 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Tyrese Maxey 31 sayı, 7 asistle galibiyetin öncüsü oldu. Tobias Harris’in 24 ve De’Anthony Melton’ın 14 sayı attığı konuk takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 dakika 36 saniye sahada kaldı. Play-in mücadelesi veren Doğu Konferansı 11’incisi Indiana Pacers’ta Aaron Nesmith’in 25 ve Andrew Nembhard’ın 22 sayısı, sezonun 39.mağlubiyetini engelleyemedi.

Gecenin diğer maçında deplasmanda Utah Jazz’e mağlup olan Boston Celtics, Miami Heat’ın Chicago Bulss’a yenilmesiyle play-off’ları garantiledi. Batı Konferansı’nın 10. sırasında bulunan Utah Jazz’da Lauri Markkanen 28 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Bu sezon 49 galibiyet, 23 mağlubiyet elde ederek Milwaukee Bucks’ın ardından play-pff’ları garantileyen ikinci takım olan Celtics’te Jaylen Brown 25 ve Grant Williams 23 sayıyla oynadı. Batı Konferansı ikincisi Sacramento Kings, deplasmanda Washington Wizards’ı 132-118mağlup etti.

Art arda 3 olmak üzere 43. galibiyetini alan Kings’te Domantas Sabonis, 30 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı. Wizards’ta Kyle Kuzma’nın 33 sayı, 7 ribauntluk performansı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi. Gecenin bir diğer maçında Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves’ı 122-107 mağlup etti.

 

Etiketler Philadelphia 76ers nba abd amerika basketbol Philadelphia 76ers
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