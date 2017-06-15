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  4. 15 Haziran 2017 17:00

Obradovic’e İtalya'dan sürpriz teklif !

İtalya Basketbol Federasyonu'nun, Zeljko Obradovic’e İtalya Milli Takımı için teklif götüreceği iddia edildi.

Obradovic’e İtalya'dan sürpriz teklif !
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İtalya Basketbol Federasyonu’nun, EuroBasket 2017 sonrası Zeljko Obradovic‘e teklif götüreceği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde; Ettore Messina’nın EuroBasket sonrası bitecek kontratını uzatma konusunda uzlaşmaya varamayan İtalya Basketbol Federasyonu’nun listesindeki ilk ismin ve hayallerinin Zeljko Obradovic olduğu kaydedildi. Daha önce İtalya’da Benetton’u çalıştıran Obradovic’in, Fenerbahçe ile devam eden bir projesi olduğu ve kendi milli takımı dışında bir başka milli takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığı için bu transferin zor olduğunun altı çizildi.

Zeljko Obradovic’in ardından teklif götürülecek diğer ismin Sırbistan’ın koçu Sasha Djordjevic, üçüncü isminse Ergin Ataman olduğu kaydedildi. Ataman’ın daha önce Montepaschi Siena ile İtalya tecrübesi edindiği ve Galatasaray’dan ayrıldığı bilgisi verildi.

İtalya Basketbol Federasyonu’nun listesindeki son ismin, şu an Ettore Messina’nın asistanlığını yapan Pino Sacripanti olduğu ifade edildi.

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