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  4. 05 Mart 2020 18:02

Oyuncusuna kızan antrenör, dehşet yaşattı

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında antrenör Özlem B., sporcular ve seyircilerin gözü önünde takım oyuncusuna saldırarak dehşeti yaşattı.

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Olay, geçtiğimiz hafta sonu Büyükçekmece Mimarsinan Spor Salonu'nda oynana basketbol müsabakasında yaşandı. Genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel bir turnuvada karşı karşıya gelen Sortie Spor Kulübü ile Çatalca Muratbey arasında oynanan müsabakanın son anlarında Sortie takımının kadın antrenörü Özlem B., bir anda kendi takımının oyuncusuna saldırdı. Sporcusuna birkaç kez tokat atan ve vurmaya çalışan antrenöre, araya giren diğer takım arkadaşları ve masa hakemler sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süre oyuncusuna vuran ve sakinleşmeyen kadın antrenör, zor anlar yaşattı.

Öte yandan, olaya veliler de dahil oldu. Saha içine giren bazı veliler ile antrenör arasında gergin anlar yaşandığı görüldü. Yaşanan olaylar üzerine maç hakem tarafından tatil edildi. Bu karar üzerine Ö.B, bu kez eline geçirdiği bir çöp kovasını maçın hakemine fırlattı. Diğer taraftan yaşanılanlar bir izleyici tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 
 
 

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