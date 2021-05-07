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Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Zaragoza'yı 79-84 yenen Pınar Karşıyaka finale yükselen ilk takım oldu!

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrinde bulunan Nagorny Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Zaragoza ile karşı karşıya geldi. 

Son ana kadar heyecan fırtınasına sahne olan müsabakayı 79-84 kazanan temsilcimiz, böylelikle FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı. 

Yeşil-kırmızılı ekip, final maçına 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da çıkacak. Karşıyaka'nın finaldeki rakibi, bu akşam oynanacak Burgos-Strasbourg eşleşmesi sonrası belli olacak.

Salon: Nagorny

Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Ademir Zurapovic, Wojciech Liska (Polonya)

Casademont Zaragoza: Brussino 18, Ennis 13, San Miguel 2, Harris 15, Wiley 21, Barreiro, Hlinason 2, Benzing 3, Sulaimon 5

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Henry 24, Kennedy 4, M'Baye 17, Morgan 14, Metecan Birsen 6, Semih Erden 2, Onuralp Bitim 5, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva

1. periyot: 17-29

Devre: 33-43

3. periyot: 60-57

5 faulle çıkan: 38.51 Brussino, 39.41 San Miguel (Casademont Zaragoza)

Etiketler pınar karşıyaka FIBA final şampiyonlar ligi
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