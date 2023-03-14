  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Potanın acı kaybı... Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti

Potanın acı kaybı... Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti

Potanın acı kaybı... Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti
Güncelleme:

Bir dönem Misli. com Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da görev yapan başantrenör Özgür Adıgüzel, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti

OGM Ormanspor'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunun ilk bölümünde erkek A takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Özgür Adıgüzel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta kaybettiğimiz Adıgüzel'e yüce Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özgür Adıgüzel, beyninde tümör olması nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

11 Ocak 1977 doğumlu olan Adıgüzel, BSL'de Büyük Kolej, TED Kolejliler, Mersin BB., Hacettepe Üniversitesi gibi takımlarda forma giydikten sonra antrenörlüğe adım atmıştı. Türk Telekom'da yardımcı antrenörlük yapan Özgür Adıgüzel, sezon başında OGM Ormanspor'da başantrenörlük görevine gelmişti.

Etiketler başantrenör Özgür Adıgüzel başantrenör Özgür Adıgüzel vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı
TOGG'un fiyatı sızdı! Sürpriz rakam!
Yeni konutların yapılacağı ''konut rezerv'' alanları havadan görüntülendi
Yargı dizisinde bomba ayrıntı! Kendi cenazesine katıldı
11 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte partilerin oy oranları
Türkiye Tek Yürek kampanyası denetim dışı bırakıldı
Yüzlerce canı yitirdiğimiz lüks rezidansın çökme nedeni belli oldu
Instagram fenomeninden olay itiraf: ''Askeri kışlada cinsel içerikli video çektim''
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
''Muharrem İnce beni aradı, sinirliydi ve ağır konuştu''