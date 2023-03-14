Potanın acı kaybı... Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti

Bir dönem Misli. com Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da görev yapan başantrenör Özgür Adıgüzel, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti

OGM Ormanspor'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunun ilk bölümünde erkek A takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Özgür Adıgüzel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta kaybettiğimiz Adıgüzel'e yüce Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özgür Adıgüzel, beyninde tümör olması nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

11 Ocak 1977 doğumlu olan Adıgüzel, BSL'de Büyük Kolej, TED Kolejliler, Mersin BB., Hacettepe Üniversitesi gibi takımlarda forma giydikten sonra antrenörlüğe adım atmıştı. Türk Telekom'da yardımcı antrenörlük yapan Özgür Adıgüzel, sezon başında OGM Ormanspor'da başantrenörlük görevine gelmişti.