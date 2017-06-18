Potanın Perileri çeyrek finalde !

Çekya’da düzenlenen 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda B Grubu’nda İtalya ile karşılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, parkeden 54-53’lük skorla galip ayrıldı ve 2’de 2 yaparak çeyrek finale çıktı. Milliler’de Kuanitra Holingsvorth 29 sayı, 21 ribaundla inanılmaz bir performans sergiledi ve adeta galibiyeti getirdi.

İtalya’da ise Cecilia Zandalasini’nin 23 sayı, 10 ribaundu ise Kuanitra’nın inanılmaz oyunu karşısında yetersiz kaldı. Türkiye çeyrek finali garantilerken Potanın Perileri son maçını Belarus’a karşı oynayacak. İtalya ise Slovakya’yla karşılaşacak.

Maçtan sonra Kuanitra, “Adım adım gitmek istiyoruz” derken zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Kaydettiği 29 sayı ve 21 ribaundu saymadığını söyleyen yıldız oyuncu istatistiklerini öğrenince “Böylesi bir maçta böyle bir performans sergilemek mutluluk verici” dedi.

MAÇTAN KESİTLER

Maçlarını Hradec Kralove şehrindeki Hradec Kralove Arena’da oynayan Türkiye, sahaya Birsel Vardarlı Demirmen, Işıl Alben, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez, Quanitra Hollingsworth 5’iyle çıktı. Hollingsworth’un basketleriyle 4-0 öne geçen Ay-yıldızlı takım, ataklardan boş dönünce İtalya skoru 10-4’e taşıdı. İlk periyot 17-12 İtalya’nın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta daha üstün oynayan Milliler, çeyreğin bitimine 17 saniye kala Tuğçe Canıtez’in basketleriyle 30-28 öne geçti. İtalya’dan De Pretto’nun son saniyede bulduğu basketle devre arasına 30-30 eşitlikle girildi. Quanitra Hollingsworth, 18 sayı, 10 ribaund ile double double yaparak ilk yarıya damgasını vurdu.

İkinci yarıya hızlı başlayan Türkiye, farkı 4’e çıkarırken, İtalya art arda bulduğu basketlerle 35-34 öne geçti. 3. periyotta başa baş bir mücadele sergilenirken, Ay-yıldızlı takım son periyoda 45-42 üstün girdi. Son periyot da büyük bir çekişmeye sahne olurken, son 2 dakikaya 53-50 Türkiye’nin üstünlüğüyle girildi. Maçın bitimine 1 dakika 20 saniye kala scoreboardda yaşanan teknik arıza nedeniyle oyun kısa bir süre dururken, arızanın giderilmesinin ardından maça devam edildi. Son 10 saniyeye Quanitra Hollingsworth’un serbest atıştan bulduğu sayıyla 54-53 önde giren Türkiye, İtalya’nın son ataktan boş dönmesiyle maçı 54-53 kazandı ve grup birincisi olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Fransa güle oynaya

C Grubu’nda ise Fransa, Sırbistan’ı 73-57 mağlup etti. Nwal-Endene Miyen ve Celine Dumerc’in 17’şer sayı ve 8’er ribaundluk performansları galibiyeti getirirken Jelena Milovanovic ve Sonja Petrovic’in 18’er sayısı Sırbistan’ı yenilgiden kurtaramadı. Grubun diğer maçında ise Slovenya, Yunanistan’ı 59-56’yla geçti. Yunanistan’da Styliani Kaltsidou 23 sayı, 7 ribaund kaydetse de takımı için yeterli olmadı.

Fransa grupta 2’de 2 yaparak çeyrek finali büyük ölçüde garantiledi. Son maçlarda Fransa, Yunanistan’la Sırbistan ise Slovenya’yla oynayacak.