Semih Erden’den 21 günlü anlaşma !

Milli basketbolcu Semih Erden, Ankara’nın yerel lig takımlarından Hacettepe Üniversitesi’ne transfer oldu. Yönergeler gereği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde transfer dönemi sona erdiği için oyuncular bir Süper Lig takımına transfer olabilmek adına en az 21 gün sözleşmeli olmayan bir ligde gözükmek zorunda.

Süper Lig’den gelebilecek olası bir teklife karşı Semih Erden zaman kaybetmemek için üç hafta Hacettepe Üniversitesi’nin kadrosunda bulunacak ve böylece kiralık olarak transfer yapabilecek.