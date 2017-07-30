Sinan Güler gençlerden umutlu

12 Dev Adam'ın kaptanı Sinan Güler, Bormio kampında yaptığı açıklamada, jenerasyon değişiminin takımı olumsuzetkilemeyeceğini söyledi.

Tecrübeli yıldız “Değişim dışarıdan çok büyük dezavantaj olarak görülüyor ama genç oyuncuların hepsi kulüplerindealdıkları / alamadıkları rollerde ve sorumluluklarla kendilerini kanıtlama istekleriyle hazırlanıyor. Herkes ailesinin, arkadaşlarının ve Türk basketbolseverlerin önünde kendisini kanıtlamak istiyor” dedi.

“BÜYÜLÜ ATMOSFERİ UNUTMADIK”

Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem bir atmosferin kendilerini beklediklerini söyleyen başarılı oyuncu, “2010'daki takımdan ben ve Semih buradayız. Bizim de en iyi yapabileceğimiz şey diğer arkadaşlarımıza o ortamın heyecanınıdoğru kullanacak enerjileri yaratmak olacak. 2001 ve 2010 yıllardaki başarılar, o büyülü ve özel atmosferlerletecrübeyi yeniden yaşamak istiyoruz. Türk basketbolunun ne durumda olduğunu herkese kanıtlayacağız” ifadelerini kullandı.