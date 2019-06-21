Anadolu Efes 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek 4-3 öne geçen Anadolu Efes, 10 yıl sonra şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini özellikle kısa oyuncularının etkili performansıyla 15 sayı farklı yenen lacivert-beyazlılar, şampiyonluğa uzandı.

Son şampiyonluğunu o zamanki adıyla Efes Pilsen olarak 2008-2009 sezonunda alan lacivert-beyazlılar, 10 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

ANADOLU EFES'İN 14. ZAFERİ

Anadolu Efes, tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

Ligin 53. sezonunda 14. zaferini yaşayan Anadolu Efes, rekoru da elinde bulunduruyor.

ERGİN ATAMAN 4. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandı.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009'dan sonra 2018-2019'da da şampiyonluk elde eden Ataman, Beşiktaş'la 2011-2012, Galatasaray'la da 2012-2013 sezonlarında zirveye çıkmıştı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI BU SEZON 8. ZAFER

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya geldi. Basketbol Süper Ligi final serisinde 7, THY Euroleague’de 3, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 1’er kez mücadele etti. Söz konusu müsabakaların 8’inde Efes parkeden galip ayrılırken, 6 maçı da sarı-lacivertliler kazandı.

EFES'TEN 2 KUPALI SEZON

Anadolu Efes, başarılı bir sezonu geride bıraktı. Bu sezon 4 kulvarda mücadele eden lacivert-beyazlılar, 2’sinde ipi göğüsledi, 2’sinde ise finalde kaybetti. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Efes, finalde Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup etti. PTT Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, rakibine 80-70 yenildi.

THY Euroleague’de 18 yıl sonra Final-Four oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe’yi 92-73 yendi ve finale çıktı. Tarihinde ilk kez finalde oynayan Efes, Rus ekibi CSKA Moskova’ya 91-83’lük skora mağlup oldu.

Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3 ile geçen lacivert-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

ANADOLU EFES KUPASINI ALDI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3 ile geçen Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Efesliler, maçın sona ermesinin ardından taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Lacivert-beyazlılar, daha sonra madalya ve şampiyonluk kupasını aldı.

Efes’e kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Kupayı Doğuş Balbay ile Bryant Dunston havaya kaldırdı.

