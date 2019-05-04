Anadolu Efes 111 - 74 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Anadolu Efes, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 111-74 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 22. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 21. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin, Beaubois ve Pleiss ile skor ürettiği ilk periyodu 28-19 üstün geçti.

İkinci periyodun ilk bölümünde Babic, Mert Gizir ve Mehmet Yağmur ile sayı bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 16. dakikada farkı 4'e (36-32) indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 50-43 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes, hem savunma hem de hücumda zorlanan rakibi karşısında Larkin, Buğrahan Tuncer ve Yiğitcan Saybir ile skor buldu ve soy çeyreğe 91-53 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 111-74 galip ayrıldı.

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Özge Şentürk

Anadolu Efes: Larkin 16, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 5, Yiğitcan Saybir 15, Pleiss 13, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 10, Sertaç Şanlı, Beaubois 16, Onuralp Bitim 10, Ömercan İlyasoğlu 5, Dunston 3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 14, Heslip, Babic 13, Minchev 6, Ramazan Tekin 14, Bekir Sabri Karlı 2, Mert Gizir 9, Sabahattin Can Göndür 8, Mert Çevik 8

1. Periyot: 28-19

Devre: 50-43

3. Periyot: 91-53

