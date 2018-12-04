Anadolu Efes 86 - 90 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yapılan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Anadolu Efes'i 90-86 mağlup etti.

Mücadelenin ilk bölümünde Dunston ile pota altından, Buğrahan Tuncer ve Anderson ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-8 önde geçti. Arka arkaya hücum fırsatlarını değerlendiremeyen ve basit top kayıpları yapan Beşiktaş Sompo Japan karşısında baskısını artıran lacivert-beyazlılar, özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 23-10 önde tamamladı.

İkinci periyotta Beşiktaş Sompo Japan daha üstün bir oyun sergiledi. Konuk takım, oyuna kenardan dahil olan Benzing ile hem boyalı alandan hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. Siyah-beyazlılar, 15. dakika içinde 32-19 geride olduğu rakibi karşısında elde ettiği 12-0'lık seriyle 17. dakikada farkı 1'e indirdi: 32-31. Konuk takım, Pressey'in sayılarıyla 18. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 34-35. Kalan bölümde Anadolu Efes'in Moerman ve Larkin ile bulduğu sayılara Rich ile yanıt veren Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes'in Dunston ile pota altından bulduğu sayılara Rich'in skorer oyunuyla karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 25. dakikayı 54-50 önde geçti. Anderson'ın üst üste kaydettiği sayılarla skora eşitliği getiren (58-58) lacivert-beyazlılar, Dunston'ın basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla periyodun bitimine 42 saniye kala tekrar skor üstünlüğünü yakaladı: 63-61. Konuk takım, kalan sürede Benzing ile skor üretti ve final periyoduna 63-63 eşitlikle gidildi.

Dördüncü periyot, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Çeyreğin başında iki takım da skor bulmakta zorlandı. Daha sonra Anadolu Efes, Dunston, Moerman ve Doğuş Balbay ile skor üretmesine karşın basit top kayıpları yaptı. Beşiktaş Sompo Japan, Rich'in peş peşe kaydettiği sayılarla 38. dakikada 4 sayılık üstünlük sağladı: 71-75. Anadolu Efes, Larkin'in isabetli dış atışıyla bitime 11 saniye kala farkı 2'ye indirmesine karşın (84-86) serbest atış çizgisinden sayılar bulan ve hata yapmayan Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleden 90-86 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Anadolu Efes: Larkin 17, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 14, Moerman 14, Dunston 17, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 6, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan Batuk

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 4, Gibson 6, Erkan Veyseloğlu, Buva 17, Benzing 17, Rich 27, Samet Geyik 10, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al

1. Periyot: 23-10

Devre: 40-43

3. Periyot: 63-63

Beş faulle çıkanlar: 38.18 Pressey (Beşiktaş Sompo Japan), 39.40 Dunston, 39.53 Anderson (Anadolu Efes)

