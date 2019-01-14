Anadolu Efes 97 - 78 Afyon Belediyespor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Afyon Belediyespor'u 97-78 yendi.

Müsabakaya Motum ve Larkin'in sayılarıyla 12-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 18-6 üstün geçti. İki takım da pota altından basketler bulurken, lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Motum'un pota altından bulduğu sayılarla başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 19 sayıya (35-16) taşıdı. Afyon Belediyespor, Calloway ve Cevher Özer'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 51-38 önde gitti.

İkinci yarıya 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 59-38. Dış atışlardan skor üreten Afyon Belediyespor'a Onuralp Bitim'in basketleriyle karşılık veren lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 74-58 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan ve Onuralp Bitim'in pota altından üst üste kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 22 sayıya (86-64) taşıyan Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 97-78 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih Vural

Anadolu Efes: Micic 4, Larkin 14, Metecan Birsen 18, Motum 17, Dunston 10, Mustafa Kurtuldum 2, Ömercan İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay, Onuralp Bitim 13, Sertaç Şanlı 14

Afyon Belediyespor: Calloway 10, Serkan Menteşe 7, Altan Erol 16, Zelionis 7, Carter 5, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 15, Hagins 9, İsmail Kerem Gülmez, Safdar Çağan Aydın 2, Talat Altunbey

Periyot: 29-16Devre: 51-38 Periyot: 74-58