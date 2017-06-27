Austin Daye Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

Ergin Ataman'ın ayrılığının ardından takımın başına Erman Kunter'i getiren Galatasaray'da ayrılık listesine Austin Daye de eklendi.

ABD'li yıldız; "Artık resmen serbest bir oyuncuyum. Galatasaray’a bana ve kariyerime kattığı her şey için teşekkür ediyorum. Taraftarlara Abdi İpekçi’yi Avrupa’nın en iyi atmosferine büründürdükleri ve sürekli arkamızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum" sözleriyle ayrılığı açıkladı.

29 yaşındaki oyuncu, bir yıl formasını giydiği Galatasaray Odeabank’ta ligde 10.5 sayı 4.3 ribaunt, Euroleague'de 8.7 sayı 3 ribaunt istatistikleri yakalamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Alex Tyus da sarı-kırmızılı kulübe veda etmişti.



