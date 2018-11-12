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  5. 12 Kasım 2018 18:23

Banvit McKenzie Moore ile anlaşma sağladı

Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoğun mesai harcayan Banvit, sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu McKenzie Moore ile anlaştı.

Banvit McKenzie Moore ile anlaşma sağladı
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Banvit Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Mckenzie Moore'u kadrosuna dahil etti.

Banvit Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Moore ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov'da forma giyen 1,98 metre boyundaki oyuncu, eski takımında 4 maçta 15 sayı, 4,5 ribaunt ve 6,7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kariyerine 2012-2013 sezonunda NCAA Ligi takımlarından UTEP’te başlayan 26 yaşındaki Moore, ilk sezonunda 23 maça çıkarak 8,7 sayı ve 5,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımla mücadele eden ABD'li basketbolcu, 13,1 sayı ve 4,5 ribauntla sezonu tamamladı.

McKenzie Moore , banvit
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