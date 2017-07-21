Beşiktaş Sompo Japan, Ryan Boatright'ı transfer etti

2017-2018 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, guard Ryan Boatright ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

27 Aralık 1992 doğumlu olan 183 cm boyundaki Ryan Boatright, son olarak Cedevita Zagreb forması giymişti.

Ryan Boatright kimdir?

27 Aralık 1992 ABD doğumlu olan Ryan Boatright, 183 cm boyunda ve guard olarak görev almaktadır. 2015 yılında Connecticut'tan mezun olan basketbolcu, 2015-2016 sezonu başında NBA takımlarında Brooklyn Nets ile sözleşme imzaladı. Aynı sezonun Ekim ayında Ditroit Pistons ile sözleşme imzalayan Ryan Boatright, daha sonra D-League takımlarından Grand Rapids Drive'da forma giydi.





2015-2016 sezonunun Ocak ayında İtalya Seri A takımlarından Betaland Capo d'Orlando'ya transfer olan basketbolcu burada 11 maçta süre aldı ve 19.2 sayı, 4 ribaund, 2.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2016-2017 sezonuna Çin Ligi takımlarından Guangzhou Securities ile başlayan Birleşik Amerikalı basketbolcu, burada 5 maçta süre (24s-5rb-4.4as) aldıktan sonra Kasım ayında Hırvatistan'ın önemli takımlarından Cedevita Zagreb'e transfer oldu.

Cedevita Zagreb forması altında Hırvatistan Ligi'nde 9 maçta; 15.7 sayı, 2.6 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla parkeden ayrılan Ryan Boatright, Eurocup'ta ise 7 maçta; 17.7 sayı, 3.1 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla süre aldı. Adriyatik Ligi'nde 19 maçta parkede yer alan basketbolcu, 16.2 sayı, 2 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla başarılı bir performans ortaya koydu.

Ryan Boatright 2017-2018 sezonu öncesinde Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile sözleşme imzaladı.