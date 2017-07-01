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  5. 01 Temmuz 2017 12:28

Ekpe Udoh'tan ayrılık sinyali

Fenerbahçe'de bu sezon elde edilen Euroleague şampiyonluğunda çok büyük katkı veren Ekpe Udoh'tan veda sinyali geldi.

Ekpe Udoh'tan ayrılık sinyali
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Bu sezon tüm kupalara ambargo koyan ve tarihi bir başarı elde eden Fenerbahçe'de Ekpe Udoh'tan çelişkili haberler geldi. NewYork Times'ta yer alan habere göre Udoh, Philadelphia 76ers’a transfer olacağı iddiaları için "Yorum yok. Sonuçta bu aynı zamanda benim için bir iş. NBA ise dünyanın en iyi ligi. En iyi ligde oynamayı kim istemez ki?” şeklinde konuştu.

Bogdanovic'ten sonra...

Udoh'un bu açıklamaları, yüksek ihtimalle NBA'e gidecek olan Bogdanovic'in ardından ikinci şok olarak nitelendirildi. Bogdanovic'e Euroleague'in en yüksek kontratını önermeyi düşünen başkan Aziz Yıldırım'ın Udoh konusunda da nasıl bir politika izleyeceği de merak konusu oldu.

Fenerbahçe , Ekpe Udoh