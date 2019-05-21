Ergin Ataman: Artık hedefimiz lig şampiyonluğu

THY Avrupa Ligi'nde final oynayan Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, hedeflerinin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti.

Ataman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde kupa hedefini son ana kadar kovaladıklarını vurgulayarak, "Bu sene, tüm basketbol otoritelerinin de takdirini kazanan müthiş bir sezon ve Dörtlü Final geçirdik. Kupa ile taçlandıramasak da Türk milletine bu heyecanı son ana kadar yaşattık. Sporun birleştirici felsefesiyle bu yolda bize inanan ve bizimle nefes alan tüm sporseverlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğu kutlayan Ataman, "Bu bağlamda sevgi ve desteğini her zaman arkamda hissettiğim başta Fatih Terim hocam ve Galatasaray camiasına teşekkür eder, 22. şampiyonluğu tebrik eder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Süper Lig'de play-off mücadelesi verecek Anadolu Efes'in şampiyonluk hedeflediğini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Kariyerim boyunca taraf olduğum tüm takım ve camialara, hayat felsefemin temel parçası olan mücadele azmi ve kazanma hırsını aşılamaya çalıştım. Bu durum rakip tribünlere tam tersi olarak yansımış olsa da kendi taraftarımda yarattığı coşku tarif edilemez. Bu sene bu heyecanı bizimle yaşayarak Sinan Erdem'i tıklım tıklım dolduran Anadolu Efes taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Artık hedefimiz lig şampiyonluğu."

