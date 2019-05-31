Ergin Ataman: Galatasaray serisi zor geçecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, mücadeleye iyi başladıklarını belirterek, "Rakibin baskılı savunmasıyla kontrolü kaybettik. İlk yarıda dört oyuncumuz 3 faule ulaştı. Bunda hakemler mi haklı yoksa biz mi hata yaptık anlayamadım. İkinci yarı rotasyonu iyi yaptık. Maçı beş faul almadan tamamladık. Beaubois ve Simon önemli katkı verdi. Galatasaray iyi mücadele eden bir ekip. Seri zor geçecek." diye konuştu.

ERTUĞRUL ERDOĞAN: SAVAŞMAKTAN HİÇ GERİ ADIM ATMADIK

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmanın sonucunu küçük detayların belirlediğini aktardı.

Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küçük detayların sonucu belirlediği bir maç oldu. Baktığımız zaman iki sayılık atışlardaki yüzdemiz inanılmaz derecede kötü. Dolayısıyla böyle takımları yenmek istiyorsanız, yüzdeniz daha yüksek olmalı. Maçın kaybedilmesinde önemli bir anahtar. Bu aslında sezonun da özeti; tecrübe. Sezon boyu bu tür atışların kıymetini bilen bir basketbol sergileyemedik. Önemli anlardaki atış tercihleri maçın kaybına etki etti."

Serinin ikinci maçına hazırlanacaklarını aktaran Ertuğrul Erdoğan, "Rakibimiz hangi yabancı oyuncularını oynatacak bunu bilmiyoruz. Ancak bize göre biraz daha diri bir ekip olacak karşımızda. Savaşmaktan hiç geri adım atmadık. Umarım seriyi 1-1'e getiririz." ifadelerini kullandı.

