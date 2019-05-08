Fenerbahçe Beko 90 - 67 Galatasaray Doğa Sigorta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 90-67 yendi.

Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Guduric'le sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Serbest atışlardan basketler bulan sarı-lacivertli ekip karşısında oyunu dengeleyen sarı-kırmızılı takım, Webster'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla 8. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 14-16. Göksenin Köksal'ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe basit top kayıpları yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta karşısında 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 29-22. Sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna ve Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle 19. dakikada farkı 15 sayıya (47-32) taşıdı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-36 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından Guduric'in de dış atışlardan kaydettiği sayılarla 27. dakikada farkı 24 sayıya (66-42) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-51 galip girdi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiF.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı'Tam istediğimiz maç oldu'

Son çeyreğe hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison'un üç sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 12 sayıya (72-60) indirdi. Sloukas ve Guduric'in sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, sahadan 90-67 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder

Fenerbahçe Beko: Green 3, Ali Muhammed 5, Guduric 23, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 15, Egehan Arna 7, Melih Mahmutoğlu 8, Sinan Güler 5, Sloukas 15

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 16, Göksenin Köksal 9, Harrison 3, Hayes 2, Auguste 13, Caner Erdeniz 2, Erol Can Çinko 7, Can Korkmaz 4, Arapovic 8, Ayberk Olmaz 3

1. Periyot: 21-22

Devre: 49-36

3. Periyot: 70-51

