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  5. 05 Aralık 2019 15:00

Fenerbahçe Beko'ya De Colo, Kalinic ve Westermann'dan iyi haber

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'i konuk edecek sarı-lacivertlilerde Kalinic, De Colo ve Westermann, takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe Beko'ya De Colo, Kalinic ve Westermann'dan iyi haber
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları düzelen Nando De Colo, Leo Westermann ve Nikola Kalinic, takımla antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir forma giyemeyen De Colo ve Westermann'ın takımla çalışmalara başladığı belirtildi. ING Basketbol Süper Ligi'nde 24 Kasım'da oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında aldığı darbeyle burnu kırılan ve sonrasında operasyon geçiren Kalinic'in ise özel bir maskeyle takımla antrenmanlara başladığı aktarıldı.

De Colo, Westermann ve Kalinic'in Alba Berlin karşısında oynayıp oynamayacağına yarın yapılacak son kontrollerden sonra karar verileceği öğrenildi. Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Jan Vesely'nin ise Alba Berlin karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.

(AA)

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