Fenerbahçe ile Doğuş Grubu anlaştı

Öte yandan Twitter'da 'Fenerbahçe Basketbol' hesabının adı da anlaşmanın ardından 'Fenerbahçe Doğuş' olarak değiştirildi.



İMZA TÖRENİNDE KİM NE DEDİ ?



AZİZ YILDIRIM: "Doğuş ile Fenerbahçe, iki marka, 3 yıllığına bir araya gelip Türk basketboluna hizmet etmek için anlaşıyor. Doğuş grubuna daha önceki destekleri nedeniyle de teşekkür ederim. Ferit bey iyi bir Fenerbahçelidir. Doğuş ailesine teşekkür ediyorum."



FERİT ŞAHENK: "Benim için heyecan verici bir gün. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe camiasına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Doğuş grubu olarak toplumsal yaşamın gelişime katkı yapmak için bir çok projeler geliştiriyoruz. Sporalanında bir çok sporcumuza destek olduk, olmaya çalışıyoruz. Beraberliğimizin Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum. Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe camiasına tekrar teşekkür ediyorum."



OBRADOVİC: "Ferit beyle fazlaca vakit geçirdim. Fenerbahçe'ye ne kadar önem verdiğini biliyorum. Ferit beyle çalışmak keyifli olacak. Bir kere daha Ferit beye ve başkanımıza teşekkür ediyorum."

