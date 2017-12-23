CANLI MAÇ SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA 2 GOL VAR !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Spor Toto Basketbol Ligi
  5. 23 Aralık 2017 15:19

Fenerbahçe'den Nikola Kalinic açıklaması

Fenerbahçe, Maccabi maçında sakatlanan Nikola Kalinic'in 4-5 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Nikola Kalinic açıklaması
A+ A-

Fenerbahçe Kulübü, THY Euroleague'de Maccabi Fox ile deplasmanda oynanan karşılaşmada talihsiz bir şekilde sakatlanan Nikola Kalinic'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertli basketbolcunun, 4-5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"21 Aralık Perşembe günü oynanan Maccabi Fox - Fenerbahçe Doğuş maçında sakatlanan oyuncumuz Nikola Kalinic’in detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun sol ayak bileğinde şiddetli burkulma sonucunda bağ yaralanmaları ve yaygın iç kanama tespit edilmiştir.

Kalinic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmış olup, sporcumuzun sahalara dönüş süresinin 4-5 hafta arasında olması öngörülmektedir."

fenerbahçe , Nikola Kalinic
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM