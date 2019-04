Galatasaray Doğa Sigorta 74 - 56 Türk Telekom

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Türk Telekom'u 74-56 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında Stimac'la pota altından sayılar üreten Türk Telekom karşısında Hayes'le iç ve dış atışlardan basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 5. dakikayı 17-12 üstün geçti. Hücumda temposuna arttıran sarı-kırmızılı ekip, Harrison ile Can Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 29-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Arapovic'in dış atışlardan Auguste ve Ayberk Olmaz'ın da pota altından kaydettiği sayılarla, 17. dakikada farkı 17 sayıya (42-25) çıkardı. Oyun direnci düşen Türk Telekom karşısında kolay sayılar üreten sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 49-27 önde gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Metin Türen'le arka arkaya üç sayılık basketler bulan Türk Telekom'a Auguste'nin basketleriyle cevap veren Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 64-44 galip girdi.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 74-56 kazandı.

MUSTAFA CENGİZ YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticiler de takip etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ile futbol takımı oyuncuları Ryan Donk ve Henry Onyekuru da müsabakayı izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 13, Göksenin Köksal 4, Harrison 12, Hayes 9, Auguste 20, Ayberk Olmaz 2, Caner Erdeniz 2, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 6, Arapovic 4, Ege Arar, Hasan Emir Gökalp

Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 6, Campbell 13, Landesberg 9, Gabriel, Stimac 12, Metin Türen 10, Ender Arslan,Fikret Can Akın, Kaya Peker 4, Nusret Yıldırım 2, Polat Kaya, Redding

1. Periyot: 29-17

Devre: 49-27

3. Periyot: 64-44