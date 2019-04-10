Galatasaray Doğa Sigorta 76 - 75 TOFAŞ

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Hayes'in dış atışlardan Auguste'un da pota altından kaydettiği sayılarla 3. dakikada farkı 8 sayıya (11-3) çıkardı. Mola dönüşü toparlanan TOFAŞ, pota altından arka arkaya bulduğu sayılarla 7. dakikada farkı 1'e (17-16) indirse de sarı-kırmızılı takım, Arapovic'in sayılarıyla ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrek, karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alanı iyi savunan TOFAŞ, Kadji'nin turnikesiyle 13. dakikada öne geçti: 26-27. Pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 40-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'un etkili oyunuyla öne geçti ve 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken, sarı-kırmızılı takım, final periyoduna 61-54 üstün girdi.

Son çeyrekte Weems'le boyalı alandan ve dış atışlardan sayılar üreten TOFAŞ karşısında Hayes'le basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 34. dakikayı 70-65 önde geçti. Bursa temsilcisi, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle bitime 39 saniye kala farkı 1 sayıya (76-75) indirdi. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremezken, Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 76-75 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 13, Harrison 6, Caner Erdeniz 2, Hayes 16, Auguste 19, Ayberk Olmaz 2, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 6, Can Korkmaz, Arapovic 12

TOFAŞ: Barış Ermiş 9, Weems 17, Mejia 19, Muhsin Yaşar 6, Kadji 15, Mert Konuk, Berkan Durmaz 6, Muhaymin Mustafa, Yiğit Arslan 3

1. Periyot: 24-21

Devre: 38-40

3. Periyot: 61-54

