Galatasaray Doğa Sigorta Göksenin Köksal'ın sözleşmesini uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, iç transferde kaptanı Göksel Köksal ile nikah tazeledi.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın kaptanı Göksenin Köksal’ın kulübümüzle olan sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı" denildi.

"GALATASARAY KAPTANINA YAKIŞIR ŞEKİLDE DAVRANACAĞIM"

Bu anlaşmanın açıklanmasının ardından Göksenin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz ile fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, kulübü ile 2 yıl daha sözleşme yenilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Saha içi ve saha dışında Galatasaray kaptanına yakışır şekilde davranıp kulübümüzü en asaletli şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sarıyla kırmızıyla, Metin Oktay’ın ruhuyla ve büyük Galatasaray taraftarının gücüyle sahada son topa kadar mücadele edecek olmaktan dolayı sabırsızlandığımın ve gururlandığımın bilinmesini isterim, saygılarımla" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen 28 yaşındaki basketbolcu, 2009-2010 sezonunda ilk kez A Takıma yükseldi. Göksenin, Galatasaray forması altında 2016 yılında Eurocup şampiyonluğu yaşarken, 2013 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan kadroda da yer aldı.