Mehmet Ekici Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mehmet Ekici ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde söz alan Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım'ın şöyle konuştu:

"Mehmet'in yanında olmak için geldim. Ocak ayında kulübümüze gelmesi için bazı şifai anlaşmalar yaptık. Ama gerçekleşmedi. Kendisi Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti. Trabzonspor'un istediği şartları yerine getirerek profesyonel futbolcu gibi sezonu tamamladı. Orta sahadaki eksikliği bu transferle aşacağımızı inanıyorum. Mehmet hoşgeldin buraya. Hayırlı olsun."

'Geçmişe takılı kalmak istemiyorum'

Mehmet Ekici şöyle konuştu: "6 aylık zorlu bir süreçten sonra buraya geldim. Aklınızda çok soru var tabii ki. Önemli olan benim için futbol. Hakkımda birçok şey yazıldı. Doğru olan var, yalan olan var. Geçmişe takılı almak istemiyorum. İleriye bakmak istiyorum. Başkan ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıktılar. İnşallah iyi bir şekilde iyi bir performansla sizin bana gösterdiğiniz sevgi ve güveni ödemek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim şu an. "

Neden Fenerbahçe'yi tercih etti?

"Beşiktaş seni istedi? Neden Fenerbahçe'yi tercih ettin?" sorusuna Mehmet Ekici şu yanıtı verdi: "Değerli başkanım ve yöneticiler sayesinde bu kulübün büyüklüğünü hissettim ve bu yüzden buraya geldim."

- 5 ay altyapıda çalıştım. Ekstradan buraya gelmeden 2-3 haftalık kamp dönemi geçirdim. Benim avantajım, sezon arasına girmek oldu. Eksiklerimizi hocamız olarak en kısa zamanda aşacağız. Uzun zaman Bayern'in altyapısında oynadım. Zor olsa da benim için güzel bir motivasyon oldu. Aç oldum, futbolu özledim."

'Duran topları ben kullanacağım inşallah'

- Fenerbahçe'de duran toplarda inşallah beni göreceğiz. Her zaman üstüne koyuyorum.

- Futbola başladığımda Mehmet Scholl'u kendime örnek alıyordum. 10-15 sene sonra kendisi hocam oldu. Zinedine Zidane'ı da çok örnek alıyordum.

Forma numarası 11

- Kadıköy'de rakip olarak oynamak kolay değil. Rakip olarak değil, taraftarlarla birlikte oynayacak olmaktan dolayı mutluyum.

Mehmet Ekici basın toplantısının bitiminde yeni sezonda giyeceği 11 numaralı formasıyla poz verdi.