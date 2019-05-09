Pınar Karşıyaka 66 - 99 Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 96-66 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 3 dakikasını Marei ve Henry'nin basketleriyle 8-3 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde 12-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 8. dakika içinde 15-8 üstünlük kurdu. Kalan bölümde de etkinliğini sürdüren konuk ekip, periyodu 23-13 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 15 sayıya (29-14) çıkaran Anadolu Efes, 15. dakikayı da 33-28 üstün geçti. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen konuk ekip, devreyi 46-35 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan rakibi karşısında aradaki farkı açan Anadolu Efes, periyodun son 3 dakikasına 21 sayı farkla 63-42 üstün girdi. Kalan bölümde farkı 22 sayıya (66-44) kadar yükselten Anadolu Efes, Türk oyuncularıyla tamamladığı periyodu 71-49 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta 34. dakika içinde 80-54 üstünlük kuran Anadolu Efes, her iki ekibin de Türk basketbolcularına şans verdiği müsabakanın son bölümünde üstünlüğünü korudu ve müsabakadan 96-66 galip ayrıldı.

PARTNERSevgilisine taşındı!'Çok fazla top kaybı yaptık''Çok iyi oynadığımıza inanıyorum'

Pınar Karşıyaka'nın normal sezon maçlarını tamamladığı ligde lider durumda bulunan Anadolu Efes, son karşılaşmasında 11 Mayıs Cumartesi günü Afyon Belediyespor'a konuk olacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 18, Birkan Batuk 3, İlkan Karaman 4, Marei 14, Egemen Güven, Erdi Gülaslan 6, Görkem Doğan 2, Tayfun Erülkü 6, Evans, Berke Aygündüz 5

Anadolu Efes: Micic 12, Doğuş Balbay 7, Moerman 10, Simon 4, Dunston 13, Yiğitcan Saybir 9, Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 13, Metecan Birsen 7, Larkin 14, Onuralp Bitim

1. periyot: 13-23

Devre: 35-46

3. periyot: 49-71

