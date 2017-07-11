Vladimir Micov Emporio Armani Milano'ya imza attı

Kadrosunu yenileyen EA7 Milano’da imzalar üst üste geliyor. Andrew Goudelock ve Amath M’Baye ile anlaştı.

Goudelock twitter adresiden transferi duyururken, Milano ekibide daha önce belli olan Vladimir Micov transferini de resmen duyurdu.

29 yaşında 1.91 boyundaki ABDli Andrew Goudelock İsrail Ligi’nde 16 maçta 15.5 sayı – 1.7 ribaund – 3.2 asist ortalamsı ile oynarken Euroleague’te 20 maçta 17.2 sayı – 2.6 ribaund – 2.8 asist ortalaması yaptı.

1989 doğumlu 2.02 boyundaki forvet ABDli Amath M’Baye İtalya Ligi’nde Enel Brindisi formasıyla 30 maçta 17.7 sayı – 5.3 ribaund – 2.5 asist ortalaması tutturdu.

Vladimir Micov bu sezon BSL’de 30 maçta 11.6 ayı – 2 ribaund – 2.6 asist ortalaması ile oynadı. Euroleague’te ise 29 maça çıkan Micov 11.2 sayı – 3.6 ribaund – 2.4 asist ortalaması tutturdu.